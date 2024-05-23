السيد الحوثي: نشاطر ايران الحزن بشهادة السيد رئيسي ورفاقه وننسق عملياتنا مع المقاومة في العراق

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد ابراهيم رئيسي، كان كان حاملا للموقف الإيراني تجاه قضايا الأمة ومعبرا عنه بكل ثبات ورغبة وجرأة.

وقال السيد الحوثي إن “السيد رئيسي كان قائداً إسلامياً يحق للأمة أن تفتخر به في مؤهلاته الراقية على المستوى الأخلاقي والعلمي”.

وأعلن السيد الحوثي في كلمة له حول آخر التطورات والمستجدات، أنه يشاطر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحزن باستشهاد الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ورفاقهما.

وشدد السيد الحوثي على أن الجمهورية الإسلامية وقفت مع فلسطين بشكل مميز وبما لا مثيل على المستوى الرسمي عربيا وإسلاميا في إطار موقف ثابت ومبدئي، وأنها تبنت قضايا الأمة الإسلامية والشعوب المظلومة، ومنها الموقف تجاه مظلومية شعبنا اليمني.

وقال السيد الحوثي إنه “لم يكن هناك أي موقف رسمي قوي وواضح وصريح لمساندة الشعب اليمني ضد العدوان على بلدنا كالموقف الإيراني”.

وأكد السيد الحوثي، أن الشهيد رئيسي كان مختلفاً عن بقية الزعماء ومتميزا بصوته وموقفه الواضح والجريء دون اكتراث للضغوط الأمريكية، كما كان “يعبر عن الثورة الإسلامية في تبنيها للقضية الفلسطينية دون تأثر بالحسابات السياسية والاقتصادية”.

وأكد السيد الحوثي على ان الشهيد رئيسي يمثل نموذجا في موقع المسؤولية وفي العلاقة بشعبه، وهذا درس مهم لبقية الزعماء.

واكد السيد الحوثي، على ان الخروج المليوني في إيران لتشييع السيد رئيسي يعكس علاقته الإيجابية مع شعبه بخلاف كثير من القادة حول العالم، لافتاً إلى أنه “كان يقدم نفسه كخادم لشعبه وترجم ذلك في أفعاله حتى اللحظة الأخيرة من حياته وهذا درس مهم”.

كشف قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أنه تم تنفيذ 8 عمليات بـ15 صاروخا ومسيرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي خلال هذا الاسبوع.

تنسيقينا مع الاخوة في العراق سيكون له إسهام إضافي

وأعلن السيد الحوثي أن احدى العمليات العسكرية خلال هذا الأسبوع نفذت باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وأعلن ان عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغت 119 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي بالأمريكي والبريطاني.

واعلن السيد الحوثي أنه خلال هذا الأسبوع تم إسقاط طائرتين أمريكيتين من طراز MQ9 في أجواء محافظتي مارب والبيضاء، موضحاً أن طائرة MQ9 من أهم طائرات الاستطلاع المسلح الأمريكي وإسقاطها يعتبر إنجازا مهما للدفاع الجوي.

ولفت إلى ان إحدى السفن المستهدفة تتبع إحدى الشركات التي خرقت الحظر ودخلت إلى الموانئ الصهيونية وتم استهدافها ضمن المرحلة الرابعة. وقال إن “الأمريكي يحاول إعاقة المرحلة الرابعة من التصعيد ويشتغل بالكثير من الأحزمة والأنشطة لكنه سيفشل”.

وكشف السيد الحوثي أنه يجري التنسيق مع المقاومة الإسلامية في العراق، وقال “نحن بحمد الله في عملية تطوير مستمر، وتنسيقنا مع الإخوة في العراق سيكون له إسهام إضافي”.

وأكد أن “عملياتنا المباشرة من الأراضي اليمنية سيكون لها تأثير كبير بإذن الله، وهناك بشائر قادمة وستشهد الزخم العظيم والكبير والمؤثر”.

التطبيع لن يجلب الأمن لبعض الأنظمة

شدد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، على أن حسن الجوار والتعامل بالقيم الإسلامية والعربية هو ما سيجلب الأمن لبعض الأنظمة وليس التطبيع.

وقال السيد الحوثي في كلمة له حول آخر التطورات، إن الذهاب للتطبيع بعد كل ما حصل خاطئ، ومعناه الارتهان للأمريكي ضمن سياساته التي تقوم على الابتزاز والاستغلال والحلب.

وأضاف “من يتجه ليرمي بنفسه في أحضان الأمريكي سيخضع كل مقدراته وأمنه للاستغلال الأمريكي البشع”، مشيراً إلى أنه “نقول على وجه القطع واليقين بأن الأمريكي لا تهمه مصلحة أي بلد عربي إنما مصلحته مع الكيان الإسرائيلي”.

وشدد على أن “من يرتهنون للأمريكي ولسياساته الخاطئة سيدفع بهم دائما في المشاكل يورطهم في المواقف السيئة”.

المصدر: موقع المنار