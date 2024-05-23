المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو: لقد وصف جنود كتيبة 202 في الفرقة 98 القتال في مخيم جباليا شمال غزة على أنه الأكثر صعوبة والغير مسبوق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 17:54

المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو: لقد وصف جنود كتيبة 202 في الفرقة 98 القتال في مخيم جباليا شمال غزة على أنه الأكثر صعوبة والغير مسبوق

منذ 18 mins 23 May، 2024
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