نتنياهو: تقييمات المؤسسات الأمنية قبل السابع من أكتوبر لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة “إسرائيل” بل تقدم تقييما معاكسا وادعت دائما أن حماس تم ردعها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 17:54

نتنياهو: تقييمات المؤسسات الأمنية قبل السابع من أكتوبر لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة “إسرائيل” بل تقدم تقييما معاكسا وادعت دائما أن حماس تم ردعها

منذ 47 mins 23 May، 2024
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