إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 17:54

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي في إصبع الجليل

منذ 48 mins 23 May، 2024
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