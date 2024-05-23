إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في معبر كرم أبو سالم بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 16:22

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في معبر كرم أبو سالم بغلاف غزة

منذ 2 ساعة 23 May، 2024
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