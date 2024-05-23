غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة كفردجال النبطية أسفرت عن إرتقاء شهيد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 08:42

غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة كفردجال النبطية أسفرت عن إرتقاء شهيد

منذ 11 mins 23 May، 2024
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