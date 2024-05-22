المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 الاسرائيلية المستحدثة جنوب بيت هلل حيث استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 23:18

المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 الاسرائيلية المستحدثة جنوب بيت هلل حيث استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة

منذ 34 mins 22 May، 2024
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