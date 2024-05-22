جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 20:00
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كتائب القسام استهدفت بكمين ليلي قوة صهيونية قوامها 10 جنود والقوة التي جاءت لإنقاذها بعبوات رعدية وشواظ شمال بيت حانون
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قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا قوة صهيونية راجلة كانت تتحصن في أحد المنازل في حي الجنينة شرق مدينة رفح
جيش الإحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية
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وسائل إعلام يمنية: طيران العدوان الأمريكي البريطاني يشن عدة غارات على مطار الحديدة الدولي
إسبانيا والنرويج وأيرلندا تعلن الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء الأيرلندي: أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في الأسابيع المقبلة
حماس: نرحب بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين ونعتبرها خطوةً مهمة
لجان المقاومة في فلسطين: خطوة مهمة نحو التفاف عالمي حر حول حق شعبنا الفلسطيني في أرضه
حركة حماس: نعتبر هذا الاعلان خطوة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
حماس: نرحب بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين ونعتبرها خطوةً مهمة
جيش العدو الاسرائيلي يعترف بمقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية
منذ 51 mins
22 May، 2024
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