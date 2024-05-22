‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 22 2024 - 18:20

‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة ‏مباشرة

منذ 11 mins 22 May، 2024
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