اعلام العدو: اخلاء 6 جرحى من الجيش “الاسرائيلي” بمروحيات  ‫عسكرية من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 14:46

اعلام العدو: اخلاء 6 جرحى من الجيش “الاسرائيلي” بمروحيات  ‫عسكرية من قطاع غزة

منذ 39 mins 22 May، 2024
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