7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف للعدو الاسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 01:56

7 شهداء وعدد من الجرحى بقصف للعدو الاسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 9 mins 22 May، 2024
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