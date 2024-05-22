الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 8 والمصابين إلى 21 والعملية العسكرية تجاوزت الـ 16 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 00:24

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 8 والمصابين إلى 21 والعملية العسكرية تجاوزت الـ 16 ساعة

منذ 13 mins 22 May، 2024
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