اعلام العدو: إخلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي عبر المروحيات جراء انفجار عبوة داخل جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 00:24

اعلام العدو: إخلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي عبر المروحيات جراء انفجار عبوة داخل جنين

منذ 1 ساعة 21 May، 2024
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