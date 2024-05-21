مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت مخيم يبنا وأحياء البلد وقشطة والشابورة والبرازيل في رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 22:52

مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت مخيم يبنا وأحياء البلد وقشطة والشابورة والبرازيل في رفح جنوب غزة

منذ 38 mins 21 May، 2024
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