مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية استهدفت بلدة يارون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 19:48
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية استهدفت بلدة يارون في جنوب لبنان
منذ 8 mins
21 May، 2024
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