المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا موقع المرج الاسرائيلي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 22:14

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا موقع المرج الاسرائيلي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 15 mins 20 May، 2024
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