سرايا القدس – كتيبة جنين: استهدفنا معسكر سالم العسكري، مستوطنة دوتان، مستوطنة ميراف ومستوطنة رامون بصليات كثيفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 22:12

سرايا القدس – كتيبة جنين: استهدفنا معسكر سالم العسكري، مستوطنة دوتان، مستوطنة ميراف ومستوطنة رامون بصليات كثيفة من الرصاص

منذ 1 ساعة 20 May، 2024
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