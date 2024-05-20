شهيد وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 22:12

شهيد وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 20 May، 2024
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