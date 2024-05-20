السيد نصر الله للإمام الخامنئي: أسأل الله ان يمد في عمركم ويعين قلبكم على تحمل هذا الفقد وان يمن على عائلاتهم بالصبر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 20:36
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سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لآليات العدو في موقع الادارة المدنية شرق مخيم جباليا
وزير المالية الصهيوني: مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الاخير في تفكيك المحكمة الدولية المسيسة والمعادية للسامية
الرئيس الاميركي جون بايدن: أوامر الاعتقال بحق القادة الصهاينة أمر شائن وسنقف دائما مع "اسرائيل" ضد التهديدات لأمنها
حركة حماس: مذكرات التوقيف والاعتقال بحق نتنياهو وغالانت متأخرة سبعة أشهر ونطالب بمذكرات توقيف بحق كل قادة العدو
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد نصر الله للإمام الخامنئي: أسأل الله ان يمد في عمركم ويعين قلبكم على تحمل هذا الفقد وان يمن على عائلاتهم بالصبر
منذ 1 ساعة
20 May، 2024
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