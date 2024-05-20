المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ميلاد عدنان الحجيري “هادي” مواليد عام 1993 من مدينة بعلبك في البقاع والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 18:58

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ميلاد عدنان الحجيري “هادي” مواليد عام 1993 من مدينة بعلبك في البقاع والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 20 May، 2024
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