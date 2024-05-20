المرجع السيد علي السيستاني: تلقينا بحزن وأسف خبر رحيل السيد ابراهيم رئيسي ورفقائه ونقدم عزاءنا بهذه الفاجعة الأليمة للأمة الشريفة الإيرانية وحكومتها وبالخصوص عوائلهم المفجوعة بحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 20 2024 - 19:00

المرجع السيد علي السيستاني: تلقينا بحزن وأسف خبر رحيل السيد ابراهيم رئيسي ورفقائه ونقدم عزاءنا بهذه الفاجعة الأليمة للأمة الشريفة الإيرانية وحكومتها وبالخصوص عوائلهم المفجوعة بحرارة

منذ 2 ساعة 20 May، 2024
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