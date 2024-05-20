مجاهدو المقاومة الاسلامية يستهدفون موقع الراهب بالأسلحة المناسبة ويحققون فيه إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 15:38

مجاهدو المقاومة الاسلامية يستهدفون موقع الراهب بالأسلحة المناسبة ويحققون فيه إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 20 May، 2024
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