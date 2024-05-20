مجاهدو المقاومة الاسلامية يستهدفون موقع الراهب بالأسلحة المناسبة ويحققون فيه إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 15:38
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الإمام الخامنئي: يتولى نائب الرئيس محمد مخبر مهام الرئيس وفقا للمادة 131 من القانون
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع الراهب بالأسلحة المناسبة ويحققون فيه إصابات مباشرة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس رائف عبد النبي مليجي "ربيع" مواليد 1957 من بلدة الناقورة
المقاومة الاسلامية استهدفت ثكنة راميم بصواريخ بركان وأصابتها اصابة مباشرة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مجاهدو المقاومة الاسلامية يستهدفون موقع الراهب بالأسلحة المناسبة ويحققون فيه إصابات مباشرة
منذ 1 ساعة
20 May، 2024
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