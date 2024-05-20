مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 13:54

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان

منذ 10 mins 20 May، 2024
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