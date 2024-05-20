الامام الخامنئي: كانت مصلحة الشعب ورضاه التي تدل على رضا الله مفضلة بالنسبة لرئيسي على كل شيء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 12:04

الامام الخامنئي: كانت مصلحة الشعب ورضاه التي تدل على رضا الله مفضلة بالنسبة لرئيسي على كل شيء

منذ 26 mins 20 May، 2024
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