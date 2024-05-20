قائد حرس الثورة في محافظة أذربيجان الشرقية: من المتوقع أن تصل فرق الإنقاذ إلى الموقع الذي تم تحديده خلال نصف ساعة من الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 06:06

قائد حرس الثورة في محافظة أذربيجان الشرقية: من المتوقع أن تصل فرق الإنقاذ إلى الموقع الذي تم تحديده خلال نصف ساعة من الآن

منذ 2 ساعة 20 May، 2024
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