الهلال الأحمر الإيراني: 5 من فرقنا تكاد تقترب من إحداثيات المروحية التي أعلنتها منظمة الفضاء الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 22:44

الهلال الأحمر الإيراني: 5 من فرقنا تكاد تقترب من إحداثيات المروحية التي أعلنتها منظمة الفضاء الإيرانية

منذ 59 mins 19 May، 2024
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