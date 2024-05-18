وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 83 شهيداً و 105 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 13:04

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 83 شهيداً و 105 جرحى

منذ 8 mins 18 May، 2024
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