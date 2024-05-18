المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا بقذائف المدفعية ‏آلية عسكرية صهيونية أثناء دخولها إلى موقع المالكية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 00:18

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا بقذائف المدفعية ‏آلية عسكرية صهيونية أثناء دخولها إلى موقع المالكية

منذ 28 mins 17 May، 2024
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