قوات العدو الاسرائيلي تقتحم منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 18 2024 - 00:18

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 17 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة