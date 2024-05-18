اعلام العدو: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 00:18

اعلام العدو: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

منذ 1 ساعة 17 May، 2024
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