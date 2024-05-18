غارات جوية وقصف مدفعي للعدو الصهيوني على مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 00:16
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غارات جوية وقصف مدفعي للعدو الصهيوني على مخيم جباليا شمال قطاع غزة
منذ 1 ساعة
17 May، 2024
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