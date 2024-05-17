المقاومة الاسلامية : إستهداف القاعدة في الجولان يأتي رداً على ‏اعتداء العدو الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2024 - 16:04

المقاومة الاسلامية : إستهداف القاعدة في الجولان يأتي رداً على ‏اعتداء العدو الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم

منذ 41 mins 17 May، 2024
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