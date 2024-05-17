إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في الشمال وفي الغجر للاشتباه بتسلل مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2024 - 16:04

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في الشمال وفي الغجر للاشتباه بتسلل مسيرة

منذ 44 mins 17 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة