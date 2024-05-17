كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة “TBG” شرق مدينة مدينة جباليا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2024 - 16:02

كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة “TBG” شرق مدينة مدينة جباليا شمال القطاع

منذ 57 mins 17 May، 2024
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