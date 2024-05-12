كتائب القسام تستهدف جنود وآليات العدو المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 20:22

كتائب القسام تستهدف جنود وآليات العدو المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين

منذ 1 ساعة 12 May، 2024
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