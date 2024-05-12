بالفيديو | تظاهرات حاشدة حول العالم تنديداً بالعدوان على غزة

تزداد التظاهرات الشعبية المتضامنة مع فلسطين في العالم الغربي زحما رغم كل عمليات القمع والترهيب الحكومية، حيث رفع المشاركون مطالب ترفض تسليح كيان الاحتلال.

و بالرغم من اتساع حملة القمع الرسمية والتضييق على المشاركين في حملات الدعم لغزة والتنديد بجرائم الابادة الصهيونية، تتسع في المقابل حالة الرفض على مستوى الرأي العام العالمي تجاه كيان الاحتلال.

وتتجدد المشاهد البوليسية في الولايات المتحدة الاميركية. عملية قمع وحشية جديدة نفذتها الشرطة الاميركية بحق المتظاهرين المناصرين لفلسطين على جسر مانهاتن بمدينة نيويورك.

وانسحب طلاب في جامعة فرجينيا كومونولث من حفل التخرج خلال كلمة حاكم المدينة، احتجاجا على الدعم الأمريكي للاحتلال الصهيوني. وفي الجنوب الاميركي تظاهر طلاب وكوادر تعليمية في مدينة اوتون تحت عنوان وقف جميع الاموال الاميركية لاسرائيل، وانهوا الاحتلال الاسرئيلي.

واجتاحت الاعلام الفلسطينية مدينة تورونتو الكندية، وحمل المتضامنون مع فلسطين مفتاح العودة في اشارة الى انتهاء الاحتلال وعودة الارض الى سكانها الاصليين.

في اوروبا المشهد سيان لم يُوقف التحركات التضامنية مع فلسطين لا القمع ولا الترهيب ولا الاتهامات بمعاداة السامية. اوقفوا تسليح “اسرائيل” شعار تظاهرة ضخمة في مانشستر البريطانية.

وفي المانيا، اعتدت الشرطة بوحشية على طلاب اعتصموا في جامعة برلين للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. رغم ذلك جرت وسط برلين تظاهرة شعبية دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

اكثر من ذلك ما عاد مرغوبا بمشاركة من يسموا اسرائيليين بفعاليات اوروبية. وهذا ما حصل في مدينة مالمو السويدية حيث انطلقت تظاهرة احتجاجا على مشاركة اسرائيلية في نهائي مسابقة الموسيقى الأوروبية.

وشهدت العاصمة الهولندية امستردام صدامات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. في حين شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، مسيرةً حاشدة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، والمطلب هو وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

المصدر: المنار