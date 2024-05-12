وزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني أظهر ثباتا أسطوريا أمام جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ما زالت تقدم المساعدات للكيان الصهيوني في جرائم القتل التي يرتكبها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 20:22

وزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني أظهر ثباتا أسطوريا أمام جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ما زالت تقدم المساعدات للكيان الصهيوني في جرائم القتل التي يرتكبها

منذ 1 ساعة 12 May، 2024
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