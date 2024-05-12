جيش الاحتلال يعترف: إصابة 50 جنديًا “إسرائيليًا” خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 20:22

جيش الاحتلال يعترف: إصابة 50 جنديًا “إسرائيليًا” خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

منذ 2 ساعة 12 May، 2024
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