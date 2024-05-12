وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في غزة خلال الساعات الماضية وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و 114 اصابة وارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35034 شهيدا و 78755 اصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 15:06

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في غزة خلال الساعات الماضية وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و 114 اصابة وارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35034 شهيدا و 78755 اصابة

منذ 51 mins 12 May، 2024
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