كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان تجمعات قوات العدو في “شارع 10” جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 15:06
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كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان تجمعات قوات العدو في “شارع 10” جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون
منذ 2 ساعة
12 May، 2024
عاجل
حي الزيتون
غزة
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