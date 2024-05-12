كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان تجمعات قوات العدو في “شارع 10” جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 15:06

كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان تجمعات قوات العدو في “شارع 10” جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون

منذ 2 ساعة 12 May، 2024
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