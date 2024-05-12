رئيس بلدية مدينة غزة: نحو 700 ألف شخص ما زالوا يعيشون شمال القطاع والمساعدات متوقفة بشكل تام منذ أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 12:02

رئيس بلدية مدينة غزة: نحو 700 ألف شخص ما زالوا يعيشون شمال القطاع والمساعدات متوقفة بشكل تام منذ أيام

منذ 2 ساعة 12 May، 2024
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