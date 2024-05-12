طيران العدو الاسرائيلي يجدد غاراته على شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 04:50
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طيران العدو الاسرائيلي يجدد غاراته على شمال قطاع غزة
منذ 2 ساعة
12 May، 2024
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