‫وزارة الخارجية اللبنانية: نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم  ‫المتحدة بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 13:56

‫وزارة الخارجية اللبنانية: نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم  ‫المتحدة بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة 

منذ 2 ساعة 11 May، 2024
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