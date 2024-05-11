قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية قوصين غرب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 02:40

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية قوصين غرب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 22 mins 11 May، 2024
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