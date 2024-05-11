عدد من الشهداء والجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 02:38

عدد من الشهداء والجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة

منذ 54 mins 11 May، 2024
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