مركز الإطفاء في شمال كيان العدو: 10 فرق تشارك بإخماد الحريق الذي اندلع في كريات شمونة عقب القصف الصاروخي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 23:34

مركز الإطفاء في شمال كيان العدو: 10 فرق تشارك بإخماد الحريق الذي اندلع في كريات شمونة عقب القصف الصاروخي

منذ 1 ساعة 10 May، 2024
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