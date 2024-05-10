اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 10 2024 - 23:34

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 10 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة