كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو الاسرائيلي بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 22:02

كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو الاسرائيلي بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 31 mins 10 May، 2024
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