اعلام العدو: أضرار جسيمة لحقت بالبنى التحتية والمباني في كريات شمونة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 19:00

اعلام العدو: أضرار جسيمة لحقت بالبنى التحتية والمباني في كريات شمونة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

منذ 10 mins 10 May، 2024
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