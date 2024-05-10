مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا قاعدة ‏خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 18:58

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا قاعدة ‏خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا

منذ 31 mins 10 May، 2024
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